Un 53enne residente ad Appiano Gentile è stato denunciato per danneggiamento e detenzione di munizioni.

Le immagini delle telecamere della stazione di Trenord a Fino Mornasco lo aveva ritratto mentre scagliava un mattone contro il vetro della porta d’ingresso.

All’arrivo dei carabinieri non ha saputo spiegare le motivazioni del suo gesto.

Aveva addosso anche due cartucce, mentre un terzo proiettile è stato trovato durante la perquisizione in casa dell’uomo, che ha così rimediato una denuncia dai carabinieri di Fino Mornasco.