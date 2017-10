Spacciatore in trasferta arrestato dai carabinieri della stazione di Lomazzo. ieri notte i militari dell’Arma hanno messo le manette ai polsi di un 25enne italiano residente a Gerenzano (Varese). Il provvedimento è scattato nell’ambito di indagini condotte a Lomazzo e legate allo spaccio di stupefacenti. L’attività investigativa ha ricostruito l’esistenza di una fitta rete di pusher che vendono al dettaglio, ma anche dei fornitori dai quali i singoli spacciatori si approvvigionano. In base agli indizi raccolti, i carabinieri di Lomazzo sono andati a colpo sicuro a casa del giovane poi arrestato, trovandovi oltre 1 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Oltre al denaro contante, sequestrato in quanto provento dell’attività di spaccio, è stato scoperto anche materiale per il confezionamento e bilancini. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio in attesa del giudizio di convalida.