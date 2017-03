Dopo le ripetute segnalazioni dei residenti di un’attività di spaccio di droga, gli agenti della polizia locale sono intervenuti giovedì pomeriggio in via Sant’Elia, ai giardini dell’ex zoo. Due persone sono state arrestate e una è stata segnalata per l’uso di sostanze stupefacenti. Uno dei fermati inneggiava ad Allah.

L’operazione della polizia locale è stata decisa dopo le ripetute segnalazioni dei residenti della zona. Nel primo pomeriggio di giovedì, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato un giovane di 29 anni originario del Gambia che aveva appena venduto una dose di marijuana a un ragazzo italiano.

Dopo l’intervento dei vigili si sono vissuti momenti di tensione perché altri immigrati sono intervenuti in difesa dello spacciatore. Uno in particolare, un 24enne connazionale del fermato, ha aggredito gli agenti e ha cercato di impedire l’arresto del ragazzo che aveva venduto la droga. I vigili sono riusciti comunque a bloccare i due immigrati, entrambi regolarmente residenti sul territorio italiano, e li hanno portati al comando della polizia locale.

Il 24enne che aveva cercato di impedire l’arresto dell’amico ha continuato a inveire contro gli agenti e ha urlato frasi inneggianti ad Allah fuori dal comando dei vigili. Per entrambi gli africani è stato convalidato l’arresto e i due sono stati quindi portati in Questura.

Uno era accusato di spaccio, l’altro di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina in Tribunale a Como si è tenuto il processo con rito direttissimo. Entrambi i fermati, incensurati, hanno patteggiato – due mesi lo spacciatore, sei mesi il connazionale – e sono stati rimessi in libertà. Gli agenti della polizia locale aggrediti dal 24enne sono stati medicati al pronto soccorso e hanno rimediato lesioni lievi, guaribili in pochi giorni. Per il ragazzo italiano che aveva comprato la marijuana è scattata la segnalazione come consumatore.

