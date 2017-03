Blitz della polizia locale di Como contro lo spaccio di droga in piazza Roma. Gli agenti hanno fermato due ventenni, un milanese e un comasco, quest’ultimo denunciato a piede libero. I controlli dei vigili sono scattati dopo le ripetute segnalazioni di residenti e commercianti di attività di vendita di droga.

I vigili sono intervenuti martedì pomeriggio. Due agenti in borghese dell’unità operativa Sicurezza urbana, coordinata dal commissario capo Aurelio Giannini, hanno notato tre ragazzi e due ragazze in atteggiamento sospetto in via Bianchi Giovini. Due dei ragazzi sono stati fermati dagli agenti e accompagnati al comando della polizia locale perché trovati in possesso rispettivamente di 1,35 grammi e 13,53 grammi di marijuana, una quantità di droga sufficiente a confezionare circa una quarantina di dosi.

Il ragazzo milanese è stato segnalato alla Prefettura di Milano come consumatore di droga, mentre il comasco è stato denunciato a piede libero per detenzione. La marijuana scoperta ai due ventenni è stata sequestrata dagli agenti. Nella zona di piazza Roma nelle ultime settimane erano state numerose le segnalazioni della presenza di ragazzi che vendevano e acquistavano droga.