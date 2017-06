Operazione antidroga dei carabinieri di Lomazzo della zona del parco del Lura, tra Cadorago e Fino Mornasco. Quattro persone sono state denunciate e sono state smantellate alcune postazioni utilizzate per le attività di spaccio. I controlli sono scattati lo scorso fine settimana, dopo numerose segnalazioni di attività sospette nell’area del “Laghetto Pasque” e della “Collinetta”. I carabinieri, durante controlli mirati nei boschi hanno scoperto alcuni bivacchi utilizzati dagli spacciatori come punti di vendita. In uno di questi, a Fino Mornasco, i militari dell’Arma hanno sorpreso quattro persone, due donne e un uomo italiano e un marocchino, tutti residenti nella zona e già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri non hanno trovato droga in quel momento, ma il gruppo aveva un bilancino di precisione, buste apposite e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato sequestrato e la tenda improvvisata utilizzata dai quattro è stata smantellata. I quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Due di loro avevano un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Cadorago e sono stati denunciati anche per violazione della misura. Nei prossimi giorni, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno previsto ulteriori attività mirate di controllo nella zona per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire la sicurezza delle aree boschive del parco del Lura.