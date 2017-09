Era partito in pullman per la Francia. Forse aveva intuito che il cerchio gli si stava chiudendo attorno. Non ha però fatto in tempo a varcare le Alpi. A farlo scendere e a portarlo in carcere hanno pensato – al termine di una operazione congiunta – i carabinieri di Desio e la Questura di Milano. In manette è finito un 33enne albanese, accusato dell’omicidio di un connazionale 24enne avvenuto all’esterno di un locale di Cermenate. Quattro colpi di pistola, sparati mentre la vittima si trovava in auto con un connazionale, da parte di un uomo poi scomparso nel nulla. L’amico del ferito l’aveva poi portato in ospedale a Desio dove il 24enne era morto. Il fatto è del 15 settembre. Decisiva per l’indagine è stata proprio l’intuizione degli inquirenti di non “mollare” il testimone che si trovava in L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola mercoledì 20 settembre