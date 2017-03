Uno “speciale” di 16 pagine tutto dedicato ai motori sul Lario. L’appuntamento è in edicola venerdì 24 marzo con il “Corriere di Como”. Alla vigilia dell’inizio dei Mondiali di Formula 1 e della MotoGp un inserto dedicato ed eventi e piloti comaschi, con un occhio ovviamente, alle competizioni iridate che scattano nel fine settimana. Non solo automobilismo e motociclismo; ci sarà uno spazio anche per la motonautica, sport che ha storicamente il Lario come riferimento.