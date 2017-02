L’appuntamento dovrebbe essere fissato dopo la gara interna con il Prato (in calendario il 26 febbraio).

Poi dovrebbero cominciare i lavori di rifacimento della tettoia della tribuna centrale dello stadio Sinigaglia.

Anche questo argomento è stato affrontato ieri nella conferenza stampa convocata dalla società lariana.

Operazione – dalla durata circa di quattro settimane, presumibilmente per un paio di match – che creerà più di un problema al club lariano, che dovrà gestire la sicurezza e quindi lo spostamento dei tifosi in un altro settore.

I Distinti sono da escludere, come è stato specificato dai dirigenti azzurri.

Oltre ai tifosi, sarà da valutare il da farsi anche per quanto riguarda i posti stampa e per tutte le altre postazioni che sono solitamente ospitate dalla tribuna centrale, che di fatto diventerà un cantiere.

«Cercheremo di trovare una soluzione – ha specificato il direttore generale Diego Foresti – ma mi sento di escludere la possibilità che le gare interne possano essere disputate da un’altra parte, sia perché ciò implica un aumento dei costi sia perché, come si è visto in passato, i problemi da gestire non sono pochi».

La data d’inizio non è stata ancora fissata: «Noi siamo pronti. Stiamo studiando tutti assieme una soluzione – spiega Mario Lucini, sindaco di Como – L’obiettivo è di far sì che i disagi siano ridotti, quindi nel minor numero di partite. È in corso una attenta valutazione del calendario».