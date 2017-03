Zona stadio, uno scrigno ricco di gioielli. Alcuni ben visibili come il paesaggio offerto dal Lago di Como, altri celati all’interno degli storici edifici che sorgono nell’area. A partire dalla splendida piscina Sinigaglia e dalla palestra esistente all’interno del complesso dello stadio. Due luoghi di cui si torna parlare in un periodo in cui, purtroppo, l’area stadio è tornata d’attualità per un’aggressione brutale e per la scarsa sicurezza.

A suggerire alcune idee è l’architetto comasco Paolo Donà che inizia dalla piscina che «ospita uno storico ponte per tuffi originariamente composto da piattaforma da 5 metri e un doppio trampolino da 3 metri e alla base da un doppio trampolino da 1 metro. L’aggiornamento delle normative di sicurezza ha comportato l’eliminazione di quello da 3 metri», spiega nel documento presentato in Comune e a Csu.

La presenza di un alto numero di tuffatori, con anche una sezione agonistica «ha indotto a pensare a una soluzione per reintrodurre il trampolino da 3 metri. Un’idea – già preliminarmente accolta dalla soprintendenza – per soddisfare le esigenze di allenamento evitando agli atleti lunghe trasferte, ad esempio a Milano». Si tratterebbe di posizionare il trampolino da 3 metri «parallelamente e quasi a contatto con la piattaforma esistente, usando una struttura amovibile, certificata e già in produzione. Sono previsti costi per circa 40mila euro», chiude l’architetto.

Altro passaggio è dedicato alla palestra «praticamente dismessa da 20 anni pur in un discreto stato di conservazione. La sua posizione è strategica e con il suo riutilizzo si potrebbe consolidare il servizio sportivo connesso agli sport acquatici. La palestra è ben illuminata e possiede di massima tutti gli impianti da ricollaudare e da adeguare. Sono necessari, tra i tanti interventi, quelli di manutenzione e riparazione edilizia (sostituzione di vetri, tinteggiatura) e la realizzazione di almeno 2 docce all’interno dei servizi igienici. L’utilizzo degli spazi dovrebbe consentire la compresenza di circa 30-40 persone. Budget di massima per l’intervento: 55mila euro», chiude l’architetto.