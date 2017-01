La segnalazione al “Corriere di Como” giunge da un lettore che scrive al nostro giornale anche a nome dei molti pendolari – spiega – che utilizzano la stazione di Albate-Camerlata.

«Abbiamo già segnalato al Comune di Como in varie occasioni la pericolosità della strada». La contestazione riguarda le strisce pedonali poco visibili e la scarsa illuminazione.

«Una ragazza è stata investita – spiega il lettore – fortunatamente non ha riportato gravi lesioni; ma attraversare al buio è davvero un pericolo. Migliorare l’illuminazione aiuterebbe anche i guidatori a vedere meglio la strada e le persone che attraversano».

Viene dunque ribadita la richiesta di rendere più visibile la zona in cui i pedoni attraversano la strada per privilegiare la sicurezza di tutti ed evitare nuovi incidenti.