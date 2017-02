La Facoltà di Teologia di Lugano ripropone per il prossimo semestre primaverile il corso di Storia della musica sacra. Le lezioni avranno luogo tutti i lunedì dal 20 febbraio al 22 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.15. Il corso rientra nel piano di studi degli iscritti alla Facoltà, ma è anche aperto ad un pubblico di uditori. Alla parte generale dello scorso anno fa seguito il primo corso monografico: ogni anno il corso sarà dedicato a un tema attinto dal cammino della musica sacra in Occidente. Il corso sarà tenuto dal professor Giulio Mercati e non trascurerà le corrispondenze tra le discipline normalmente contemplate dai piani di studio umanistici, quali Letteratura, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, e la Storia della Musica. La parte storica e teorica sarà quindi affiancata dalla parte analitica: ogni lezione prevede infatti una serie di ascolti musicali e frequenti esemplificazioni dal vivo al clavicembalo. Il corso dell’anno 2017 sarà dedicato all’epoca di Haendel e di Bach, protagonista principale del ciclo di lezioni, in occasione del 500° anniversario della Riforma. Info: info@teologialugano.ch oppure 0041-058 666 45 55 . La Facoltà di Teologia di Lugano è in via Giuseppe Buffi, 13.