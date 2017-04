Strage di Erba: la Corte d’Appello di Brescia dovrà decidere sull’istanza presentata dai legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano in merito alla necessità di analizzare nuovi e ulteriori reperti mai presi in esame. Istanza voluta dalla difesa con l’intento di chiedere la revisione del processo che in via definitiva ha condannato i coniugi di Erba all’ergastolo per la strage che costò la vita a quattro persone: Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. A prendere parola in modo pesante nella vicenda è stata la Corte di Cassazione, che ha annullato il provvedimento d’Appello (che aveva dichiarato «l’istanza inammissibile») rimandando tutto a Brescia. Era stato lo stesso procuratore generale romano a invocare questa via, dopo che si era venuta a creare una vera e propria «situazione di stallo sulla richiesta difensiva».

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 7 aprile