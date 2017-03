Apprensione questa mattina in una scuola superiore dell’Erbese. Cinque studentesse hanno accusato in contemporanea un malessere che ha portato a chiamare il 118. La situazione è presto migliorata e le giovani, tutte tra i 14 e i 16 anni, non hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso. Resta da capire la causa del malore simultaneo. L’intervento delle ambulanze poco prima delle 13.