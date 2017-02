Quasi 90mila euro vinti a Cassina Rizzardi con il nuovo SuperEnalotto. La fortuna ha premiato un giocatore che con un 5 registrato martedì scorso al punto vendita Sisal Edicolamia di via Risorgimento 1082, ha guadagnato 88.146,57 euro. In paese si è scatenata la curiosità per scoprire chi è il fortunato. Nell’ultimo concorso il nuovo SuperEnalotto ha assegnato in tutta Italia 422.331 vincite di vario valore. Il jackpot del gioco continua a crescere, attestandosi alla cifra da capogiro di 92 milioni e 600mila euro disponibili per il prossimo concorso di domani.