Finisce la fase di sperimentazione gratuita per i parcheggi sotterranei del nuovo supermercato Esselunga di Camerlata. Infatti è stata approvata la sperimentazione per la sosta a pagamento, che durerà tre mesi: parcheggiare costerà 1,50 euro la prima ora, un euro per ogni ora successiva. I clienti del supermercato avranno 120 minuti gratis, quelli del multisala Cinelandia al piano superiore 240 minuti.

Le tariffe entreranno in vigore nei prossimi giorni. Si prevedono abbonamenti ma solo per 50 per operatori commerciali e professionali e i loro dipendenti presenti nel quartiere.