Un uomo – la cui identità è da accertare – questa sera ha perso la vita sul tetto di un vagone di un treno, giunto in Svizzera dall’Italia, folgorato dalla scarica sprigionatasi dalla linea di contatto delle ferrovie. La persona scomparsa si trovava sul tetto del convoglio, che si dirigeva verso Nord, per motivi e modalità che l’inchiesta dovrà stabilire. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia dei trasporti, i pompieri di Chiasso e i soccorriti del Sam che non hanno potuto far altro che constatarne la morte alla stazione di Balerna. Sono pure in corso, come detto, accertamenti per stabilire l’identità della persona deceduta.