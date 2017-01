Più multe e meno contenziosi. L’addio al vecchio blocchetto delle contravvenzioni, sostituito dagli strumenti tecnologici, cambia il lavoro dei vigili e contribuisce all’impennata delle sanzioni, che lo scorso anno a Como sono state quasi 80mila, 217 al giorno, il 9% in più rispetto al 2015.

«Con l’attivazione del controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico limitato abbiamo stimato un aumento di un ulteriore 20% minimo delle multe», dice il comandante della polizia locale del capoluogo Donatello Ghezzo. Il bilancio dell’attività sanzionatoria dello scorso anno, come da tradizione è stato stilato ieri, in occasione della ricorrenza del patrono dei vigili san Sebastiano e 148esimo anniversario della nascita del corpo di Como. Il numero delle contravvenzioni per violazioni del codice della strada è in aumento già da tre anni. Le multe sono passate da 63.491 nel 2014 a 72.801 nei dodici mesi successivi e quindi a 79.456 nell’anno appena concluso. La media giornaliera è di 217 multe comminate nel capoluogo da agenti della polizia locale e ausiliari della sosta.

«La compilazione delle contravvenzioni ormai viene fatta esclusivamente con palmari e tablet – spiega Ghezzo – L’agente effettua anche le fotografie dell’auto, che allega al verbale, sempre in formato digitale. Questo procedimento da un lato velocizza e facilita il lavoro di chi deve comminare le sanzioni e dall’altro riduce drasticamente i contenziosi. L’utente, che tramite un’apposita password personale può accedere ai suoi documenti, davanti alle foto generalmente evita di contestare la multa». Per i prossimi mesi, per gli automobilisti indisciplinati si prospettano tempi ancora più difficili. «L’accensione degli strumenti elettronico per controllare l’accesso ai varchi della zona a traffico limitato – conferma il comandante della polizia locale – farà incrementare almeno di un ulteriore 20% le multe, secondo le analisi che abbiamo fatto. Anche in questo caso, la tecnologia faciliterà il lavoro di controllo e di accertamento dei comportamenti illeciti. Non ci sarà più bisogno neppure di esporre i pass perché tutte le verifiche saranno fatte dagli strumenti appositi». «

Al di là dei numeri – aggiunge Donatello Ghezzo – credo sia importante sottolineare i molteplici ruolo dell’agente della polizia locale, che ha una miriade di competenze e offre un servizio ai cittadini che incorpora e integra funzioni diverse, dalla sicurezza all’ascolto».

Anna Campaniello