Tangenziale gratis? Dopo la grande illusione del marzo 2017 – quando venne annunciata la cancellazione del pagamento – oggi è arrivata una notizia che sa tanto di grande beffa. Il pedaggio lungo questo tratto di strada, infatti, continuerà. A lungo.

E solo forse, in un non ben precisato futuro, arriverà la tanto sbandierata gratuità.

A darne notizia l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, oggi in città per presentare l’appuntamento odierno con la “Giornata del Verde pulito”. «L’azzeramento del pedaggio è stato annunciato dall’ex governatore Roberto Maroni e si doveva inserire in un patto siglato con Anas che prevede il passaggio della gestione di un insieme di strade regionali proprio ad Anas tramite la creazione di una società di gestione apposita (che inizialmente dovrebbe controllare circa 70 chilometri di strade tra cui, ad esempio, la Varesina, la Como-Lecco dei laghi di Pusiano e i quasi tre chilometri della tangenziale). Ebbene, questo accordo ha in realtà delle difficoltà ed è in fase di totale rivalutazione».

