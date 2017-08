Sarà un autunno di lavori e di cambiamenti per il Teatro Sociale di Como, la storica struttura che ha già festeggiato il bicentenario di vita, di proprietà della Società dei Palchettisti e gestita dalla Aslico. In settembre è previsto il via libera sul progetto di adeguamento tecnologico, indispensabile per l’agibilità, presentato dai Palchettisti alla commissione di vigilanza e ai vigili del fuoco di Como e ora in visione ai colleghi milanesi. Opere importanti, che hanno portato al mancato conferimento del certificato prevenzione incendi e che il presidente dei palchettisti, il notaio Francesco Peronese conta di portare a termine nel prossimo quadriennio.

Un cronoprogramma è già stato predisposto. Alcune opere minori, ma particolmente urgenti sono già state eseguite.

Sempre in autunno, è previsto anche il cambio al vertice di Aslico, con Barbara Minghetti che ha già annunciato di lasciare la presidenza. Per la successione della manager si pensa a un’altra donna, con Fedora Sorrentino in pole position, mentre la stessa Minghetti rimarrebbe in consiglio pur con un ruolo meno gestionale e maggiormente dedicato all’internazionalizzazione.

«Il teatro non chiuderà neppure un giorno – precisa il notaio Francesco Peronese, presidente dei Palchettisti – Tutto procede nella normalità in collaborazione sia con la commissione di vigilanza sia con i vigili del fuoco».

«Abbiamo concordato un progetto di adeguamento tecnologico per ottenere l’agibililtà – aggiunge – Il progetto è stato presentato a Como e già trasmesso a Milano attendiamo le risposte per settembre».

Peronese spiega che le opere saranno importanti e dispendiose, ma spalmate su un cronoprogramma di quattro anni.

«Faremo subito i lavori più urgenti. Una volta ricevuto il progetto approvato e gli eventuali correttivi convocheremo l’assemblea dei palchettisti – prosegue il presidente – che in tutti questi anni non hanno fatto mai mancare il suo impegno».

Nessun problema quindi anche sul fronte della programmazione già messa a punto da tempo dall’Aslico. L’ente gestore si aspetta, come detto, a un cambio di direzione dopo tanti anni. Barbara Minghetti aveva già annunciato la rinuncia al rinnovo durante il suo impegno da candidata alle amministrative.

Il passaggio di consegne dovrebbe concretizzarsi proprio il prossimo autunno, con il rinnovo del consiglio direttivo da parte dell’assemblea di Aslico e la scelta del presidente.