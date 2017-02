Al Chiostrino Artificio di piazzolo Terragni 4 a Como va in scena il “Progetto Visionari”. Si alzerà il sipario sull’iniziativa il 10 febbraio alle ore 20.30. Anche quest’anno Artificio – Centro Culturale Urbano Diffuso, porta a Como un nuovo modo di organizzare una rassegna teatrale, con il bando “L’Italia dei visionari”. Il bando è destinato alle giovani compagnie e ai nuovi artisti del teatro e della danza contemporanei. E’ stato chiesto di mandare un video del loro spettacolo con lo scopo di selezionarne 5 da invitare al Festival Teatro Off Artificio “Selezione Visionari”. La scelta dei 5 lavori da ospitare non la fa un direttore artistico, ma un gruppo di persone che risiedono a Como e provincia, che hanno la caratteristica di essere semplici spettatori di teatro e di non essere ad alcun titolo operatori teatrali. Durante il festival i Visionari avranno la possibilità di incontrare direttamente gli artisti, di confrontarsi sullo spettacolo e condividere un momento conviviale e di socializzazione.

Quest’anno sono circa 250 gli spettacoli teatrali in gara al Concorso “L’Italia dei Visionari”. Questo progetto è all’interno di una rete nazionale che coinvolge CapoTrave / Kilowatt (Sansepolcro AR), Festival Le Città Visibili (Rimini), ACS Abruzzo Circuito Spettacolo (Teramo), Nuovo Teatro Faraggiana (Novara), Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie (Livorno), tutte realtà con cui Artificio condivide i principi e l’idea di una politica culturale realizzata attraverso la partecipazione dei cittadini.

A Como il Festival Teatro off Artificio è realizzato grazie alla collaborazione del Teatro Sociale di Como e del Teatro San Teodoro di Cantù e sostenuto da Fondazione Cariplo e Ministero dei Beni e le Attività Culturali. I Visionari sono un gruppo di spettatori che si impegnano a vedere i lavori che le varie compagnie teatrali hanno mandato in risposta al bando annuale “L’Italia dei Visionari”. Al termine del loro lavoro, i Visionari selezionano 5 spettacoli che verranno presentati nell’edizione successiva del Festival in collaborazione con Teatro Sociale di Como e Teatro San Teodoro di Cantù. I Visionari si riuniscono, da febbraio a maggio, tutte le settimane. Entro la fine di maggio i Visionari si impegnano a completare il loro lavoro di visione e selezione.