Tempi lunghi per ridisegnare il futuro dell’area Ticosa. In attesa che la matassa si sbrogli – e potrebbe non bastare l’intero mandato della prossima amministrazione cittadina per poter ripartire con un progetto concreto – da più parti si chiede di ripristinare il parcheggio per le auto, visto come unica soluzione possibile per ridare decoro e utilità a un’area così vasta alle porte del centro città.

È la richiesta che formula per esempio Confartigianato Imprese, l’associazione che proprio a ridosso della spianata di via Grandi ha la propria sede centrale.

«Al di là del contenzioso aperto tra Comune e Multi, delle procedure burocratiche e di tutti i problemi che ci sono, lasciare così le cose ha un effetto devastante – afferma il presidente di Confartigianato, Marco Galimberti – Riaprire al più presto il parcheggio sarebbe una soluzione provvisoria interessante perché non soltanto si renderebbe l’area più accettabile dal punto di vista estetico per chi arriva in città, ma le si restituirebbe una funzione utile a tutti, in particolare a chi proviene da fuori».

Senza dimenticare che un grande posteggio permetterebbe pure al Comune di incassare, attraverso la controllata Como Servizi Urbani (Csu), le tariffe per la sosta.

Una soluzione, quella del parcheggio, inevitabilmente temporanea, transitoria, in attesa che si decida che tipo di insediamenti realizzare nell’area di via Grandi.

E a questo proposito, ragionando sul possibile destino del compendio, Galimberti immagina «una parte dell’area utilizzata come parcheggio, magari interrato, poi la presenza di verde e servizi pubblici, visto che la Ticosa è facile da raggiungere per chi arriva da fuori».

Spazi anche per le imprese artigiane? «Non credo che la città sia adatta per le attività produttive, vedrei meglio alcune tipologie di servizi alle persone».

Che cosa pensa quando vede la spinata della Ticosa dalle vetrate del suo ufficio? «Vedo una sconfitta per la nostra città – conclude Galimberti – Avevo sperato, quando le ruspe avevano abbattuto i resti della Ticosa. Ora vedo solo desolazione».

Secondo Mirko Bargolini, presidente della Fimaa, la federazione che riunisce gli agenti immobiliari, «il problema sia per la Ticosa sia per il compendio dell’ex ospedale Sant’Anna (la recente asta per la vendita ai privati è andata deserta, ndr) non è tanto l’ampiezza delle aree, quanto la loro ubicazione».

«Se entrambe fossero centrali e in zone di forte passaggio sarebbero sicuramente più interessanti – spiega Bargolini – L’area del Sant’Anna è a ridosso di Camerlata, dove si è già costruito molto e ci sono ancora alloggi invenduti. E poi il compendio del vecchio ospedale guarda su una valle, non sul lago. La Ticosa ha il cimitero alle spalle e il depuratore nelle vicinanze. Io in via Grandi non vedo le residenze come prima scelta. Ma non vedo neppure una destinazione commerciale, perché in tal modo si rischierebbe di danneggiare ulteriormente i negozianti del centro».

E a proposito di negozi e locali pubblici, interviene il presidente di Confesercenti. «Nell’immediato l’area Ticosa va impiegata come parcheggio – sottolinea Claudio Casartelli – Avrebbero dovuto farlo già da tempo, ma hanno sempre trovato delle scuse per rinviare tale scelta».

Al di là della soluzione provvisoria di riaprire il posteggio, nel futuro della Ticosa Casartelli vede «più le residenze che gli spazi commerciali, perché abbiamo già tanti negozi che hanno chiuso o sono in crisi. Servirebbero dunque attività capaci di trainare l’esistente, non certo di fare concorrenza». Il presidente di Confesercenti boccia poi l’idea di realizzare un centro congressi, visto che «abbiamo già il polo di Villa Erba», mentre condivide l’ipotesi di ospitare in via Grandi «soluzioni per l’housing sociale e una sviluppo della Santarella legato al vicino ateneo dell’Insubria».