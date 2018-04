Tutto quanto fa tempo libero, spettacolo e cultura, divertimento e svago, sapori e tradizioni condensato in un mese di eventi.

Un vademecum utile a tutti: è in sintesi quanto torna a offrire con l’edizione di domani del “Corriere di Como” l’inserto” “Vivicomo”, gratis in edicola. Il supplemento mensile di 16 pagine a colori è pensato come un vademecum indispensabile per organizzare il tempo libero. L’inserto è a cura di Lorenzo Morandotti e Katia Trinca Colonel. Racconta il Comasco con le sue ville storiche e le sue antiche vestigia d’arte sacra, i suoi laghi, le sue colline, i suoi paesaggi e i suoi borghi; propone itinerari tra natura, arte, storia, sapori e occasioni di shopping, sguardi curiosi a fiere, sagre e mercati.

Un motivo in più, quindi, per scoprire e amare il territorio lariano. Ma anche per guardare oltre i confini e gli stereotipi, alimentando il più possibile la curiosità per proposte nuove, interessanti, originali e coinvolgenti. E per lasciarsi tentare da molte offerte di svago e cultura riferibili all’area insubrica e più in generale a quella della Lombardia e del settentrione d’Italia, ovunque possa portare la voglia di organizzarsi per un fine settimana alternativo e sfizioso fuori porta con una panoramica esaustiva su eventi, mostre, manifestazioni fieristiche e spettacoli.

Uno strumento di informazione e di approfondimento, quindi, che vuole anche mantenere e ribadire con forza il significato di una sferzata di energia per un settore, il turismo, che riteniamo fondamentale e che attende ancora un piano sistematico di sviluppo coordinato e condiviso.

In primo piano il “Concorso di eleganza” per auto storiche e di design e le visite guidate alla scoperta della Linea Cadorna nel centenario della Grande guerra. Per quanto riguarda la musica, ci sarà una panoramica sui più attesi concerti rock in programma nel nostro territorio e nella vicina Svizzera (tra cui il live luganese di Paolo Conte). Da non mancare anche il ricco carnet di appuntamenti culturali con i festival dedicati alla letteratura e alla filosofia. Non mancherà come di consueto una doppia pagina che offrirà le principali anticipazioni dei film in uscita nelle sale e delle rassegne dedicate alla settima arte durante il mese.