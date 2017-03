L’epicentro è stato in Svizzera, ma la scossa di terremoto è stata sentita anche in molte zone del Comasco e del Nord Lombardia, oltre che in Austria, Liechtenstein e Germania. La terra ha tremato alle 21.13. L’epicentro del sisma (di magnitudo 4,4 della scala Richter) è stato localizzato nella zona di confine tra il Canton Svitto e il Canton Glarona. L’assessore alla Protezione Civile della Regione, Simona Bordonali, ha confermato che sono giunte numerose segnalazioni dal territorio lariano (Como e Lecco) oltre dal Milanese, dalla Valtellina, dal Bergamasco e dal Varesotto. Da quanto emerso non sarebbero stati registrati danni a persone e a cose.