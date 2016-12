Limitazioni ai bus turistici in centro, divieto di transito dei mezzi pesanti per la festa di Capodanno, paletti e dissuasori per bloccare l’accesso ai veicoli alle aree in cui sono in corso eventi. La prefettura di Como innalza il livello di guardia in vista dei giorni clou delle festività natalizie dopo il recente attentato di Berlino.

«Incrementare il sistema di sicurezza in atto» è l’ordine preciso arrivato dal ministero dell’Interno e applicato dal rappresentante del governo. Il prefetto Bruno Corda ha presieduto una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le linee guida per garantire la sicurezza degli eventi del periodo natalizio erano state già stabilite in un precedente vertice, il 7 dicembre scorso. I drammatici avvenimenti degli ultimi giorni hanno reso necessario un aggiornamento di quanto già stabilito e attuato.

Potenziato su più fronti il dispositivo di sicurezza già in atto. Prevista la presenza di un maggior numero di uomini delle forze dell’ordine, con la collaborazione anche della polizia locale, sia in divisa sia in borghese. Per impedire l’accesso ai veicoli, mezzi pesanti in particolare, alle aree frequentate dal pubblico, sono stati previsti appositi paletti in cemento e mezzi di difesa passiva. Predisposte inoltre ordinanze per il divieto di transito dei bus turistici in alcune vie e piazze all’interno della città murata. In occasione della festa di Capodanno sarà inoltre vietato il transito sul lungolago ai mezzi pesanti.

