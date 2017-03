Dal “Corriere di Como” alla trasmissione di Rete4 “Dalla vostra parte”, condotta da Maurizio Belpietro. L’intervista esclusiva del comasco Angelo Fontana (QUI L’ARTICOLO) al nostro quotidiano non è sfuggita alla redazione della trasmissione del canale Mediaset. Come al “Corriere di Como”, il comasco, che mercoledì era a Londra ed è poi rientrato in in Italia, ieri sera ha raccontato ai telespettatori, collegato dalla sua casa sul Lario, la testimonianza diretta dell’attentato di Westminster. Fontana, infatti, si trovava proprio sul posto dove il Suv dell’attentatore si è schiantato e ha visto tutto quello è accaduto.