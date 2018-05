«Ciao, eccomi qua, o meglio, eccoci qua. Finalmente, dopo tanto silenzio, ecco il nostro singolo 2018. Ci aspettiamo tanti like e tante condivisioni». Così il comasco Simone Tomassini e lo svizzero Paolo Meneguzzi hanno rinsaldato ieri su Facebook la loro storica amicizia con l’hasthag “#estaterockeroll” che è anche il nome del singolo appena lanciato su Youtube, “Estate rock & roll”.

Così Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini coronano un’amicizia lunga quindici anni grazie al nuovo brano inciso su etichetta “Latlantide”. È una canzone dedicata al 50° del Sessantotto, anno che rivoluzionò il mondo nel campo dei diritti, della musica, dell’arte, della letteratura, un inno alla memoria del rock & roll che segnò un cambio di rotta e permise ai giovani di rivendicare la loro libertà di creare e farsi ascoltare.

E come il principale slogan del Sessantotto recitava “Potere all’immaginazione”, così «Estate Rock & Roll» di Tomassini e Meneguzzi, che dimostrano con il loro progetto transfrontaliero quanto poco contino i confini e le barriere, invita a riprendere in mano la vita e a sognare tutti insieme perché un mondo migliore è possibile.

“The superstars” è il nome dato al nuovo progetto di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini che sotto questa sigla nei prossimi mesi creeranno altre produzioni anche con altri artisti, musicisti, autori e produttori.

Il nuovo singolo porta una sigla autorevole come quella del produttore e chitarrista jazz comasco Filadelfo Castro che firma con i due artisti la parte musicale e ha anche prodotto il nuovo lavoro discografico.