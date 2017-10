Domenica di code sulla Statale Regina. Complice la giornata di sole, sono stati in molti a decidere di passare la giornata sul lago. Ma a rendere la giornata in incubo per i tanti automobilisti ci ha pensato il semaforo posto a Laglio dall’Anas dove, per una serie di lavori, per qualche settimana si viaggerà a senso unico alternato. Il risultato? Ore di viaggio, traffico bloccato e lunghe code per buona parte della giornata, con la situazione che si è risolta soltanto in tarda serata. Senza dimenticare che, a qualche chilometro di distanza, c’ è un altro restringimento regolato da semaforo, quello di Argegno, dove un muro di contenimento è franato sulla strada.