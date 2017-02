Le forze di polizia di Bellinzona hanno bloccato la via che – immediatamente dopo la galleria Svitto, nella entrata Nord – avrebbe permesso a molti giovani di entrare al carnevale della città ticinese senza pagare i 30 franchi del biglietto di ingresso. La segnalazione era stata fatta da un giornalista svizzero tramite un filmato video che documentava la via di accesso alternativa al Rabadan. Il provvedimento è giunto nelle scorse ore, dopo che nella notte tra giovedì e venerdì un 20enne comasco (Ricardo Durini, residente a Sagnino) ha perso la vita travolto dal treno che passava proprio della galleria Svitto che precede la stazione di Bellinzona.

Il giornalista che ha denunciato il passaggio segreto verso il carnevale, è stato nel frattempo denunciato dalle Ferrovie svizzere per aver infranto la legge federale sulle ferrovie. Fatto è che comunque, dopo il video delle scorse ore, nel punto incriminato sono state apportate delle modifiche per evitare il passaggio delle persone e chiuderne l’accesso.

L’indagine ha intanto permesso di appurare che il 20enne comasco – oggi alle 15 i funerali a Sagnino – non sarebbe mai entrato nel perimetro del Rabadan, e questo nonostante si trovasse nella città di Bellinzona già da diverso tempo. Sarebbe infatti documentato il passaggio prima da Chiasso e poi l’arrivo a Bellinzona intorno alle 23. Cosa sia avvenuto da quel momento fino all’incidente ferroviario (avvenuto in piena notte) è ora al centro dell’inchiesta. Il 20enne era in compagnia di altri due ragazzi rimasti illesi: si tratta di un 20enne e un 26enne, quest’ultimo rimasto Il 20enne di Sagnino è stato travolto da un treno Tilo superficialmente ferito al volto.