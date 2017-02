Doppia cerimonia oggi in città per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo di oltre 250mila italiani dall’Istria e dalla Dalmazia, una tragedia a lungo dimenticata. Il 10 febbraio ricorre infatti il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n° 92 del 30 marzo 2004.

Questa mattina il sindaco Mario Lucini, accompagnato dal prefetto Bruno Corda, ha deposto una corona ai giardini di via Sant’Antonino ad Albate, intitolati ai Martiri italiani delle foibe istriane.

La commemorazione si è poi spostata nel salone della biblioteca comunale dove è stata rievocata la tragedia che si è consumata a partire dal 1943.

Oltre a sindaco e prefetto, erano presenti il presidente del Comitato di Como dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Luigi Perini, la consigliera Eleonora Galli in rappresentanza della Provincia, e numerosi studenti delle scuole superiori lariane.

All’intervento della signora Fiore Filippaz, rappresentante dell’Unione degli Istriani di Trieste, sono seguite le riflessioni degli studenti dell’istituto professionale Pessina che nello scorso anno hanno visitato le Foibe di Basovizza e di Monrupo e la Risiera di San Sabba a Trieste.