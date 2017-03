Tragedia a Cucciago nella tarda serata di ieri. Un uomo è stato travolto e ucciso da un convoglio all’altezza di una galleria. Sul posto la Polizia ferroviaria, i Carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per identificare la persona che ha perso la vita e stabilire che cosa sia accaduto. Pesanti i ritardi per la circolazione ferroviaria.