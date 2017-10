I funerali di Siff, Sophia, Soraya e Saphiria, deceduti a causa dell’incendio della loro abitazione lo scorso 20 ottobre, sarà officiato secondo il rito della Chiesa evangelica pentecostale (alla quale appartengono la mamma e i suoi piccoli, che ne frequentavano anche i percorsi di catechismo) domani (giovedì 26) alle 15 nella Basilica del Santissimo Crocifisso in Como.

Il sindaco di Como, Mario Landriscina in una nota invita la cittadinanza tutta e gli esercenti a partecipare al lutto cittadino proclamato per domani, redendo opportuno e doveroso farsi portavoce del sentimento diffuso di solidarietà e vicinanza alla madre.

A rendere noto i particolari dell’addio ai quattro bimbi è l’ufficio stampa della Diocesi di Como in un comunicato in cui si precisa che la data è già stata concordata con la mamma dei bambini e comunicata al sindaco di Como, Mario Landriscina e al consiglio comunale. La madre invitando tutte le persone che le sono state accanto e che hanno conosciuto i suoi bambini ha voluto anche ringraziare tutti per l’affetto dimostrato nella tragica circostanza.

“Prevedendo una grande affluenza di persone e non avendo a disposizione spazi sufficientemente ampi per accogliere tutti, dai pastori della Chiesa evangelica pentecostale è giunta la richiesta di poter essere ospitati in una chiesa cattolica, in particolare la Basilica del Santissimo Crocifisso, conosciuta e di facile accesso per tutti – si legge nel comunicato – Per esplicita indicazione della mamma, nel rispetto del luogo e della situazione particolarmente dolorosa, è fatta richiesta a fotografi e operatori televisivi di non effettuare riprese fotografiche o video all’interno della Basilica”.

Giovedì pomeriggio le esequie, secondo il rito della Chiesa evangelica pentecostale, saranno presiedute dal pastore di Como Gianni Di Giandomenico. Sarà presente anche il pastore di Lugano Pietro Lamanna, alla guida della Chiesa evangelica pentecostale di Como per dieci anni (prima del pastore Di Giandomenico). La liturgia evangelica pentecostale ha come centro di riferimento la Parola di Dio, alternata a canti e a momenti di commento e ricordo personale.

«Uniti in Cristo e nel nome del nostro unico Padre – è la riflessione del Vescovo monsignor Oscar Cantoni – abbiamo fatto nostra la richiesta di ospitalità che ci è giunta dai fratelli della Chiesa evangelica pentecostale. La comunità cattolica si è fermata con me in preghiera, lo scorso lunedì 23 ottobre, nella parrocchia di Monte Olimpino, realtà nella quale la famiglia viveva e che, con gran cuore, era loro vicina nelle necessità materiali e personali. Un ringraziamento va espresso al priore della parrocchia Santissima Annunciata, padre Enrico Corti, per l’immediata disponibilità, e alla Caritas Diocesana, per la presenza silenziosa e discreta. Attoniti, di fronte al mistero del dolore innocente, volgiamo lo sguardo al Crocifisso, il quale allarga le sue braccia sui piccoli Siff, Sophia, Soraya e Saphiria, sulla loro mamma, su coloro che li hanno conosciuti e si sono impegnati in ogni modo a sostenerli nelle loro fatiche e su tutti noi».

I piccoli saranno tumulati, tutti insieme, presso il Cimitero di Camerlata.