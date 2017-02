Sul sito Internet delle Ferrovie svizzere c’è ancora il comunicato che promuove di arrivare in treno al carnevale “Rabadan” di Bellinzona. Treni speciali Tilo e corse gratuite con l’acquisto del biglietto d’ingresso all’area delle feste, che non è proprio a buon mercato, costa 30 franchi svizzeri, poco più di 28 euro.

I tre amici comaschi, due ventenni e un ventiseienne erano arrivati proprio in treno. Ma non erano entrati subito nella zona blindata e a pagamento. Avevano girovagato per qualche ora, fino al dramma, avvenuto poco prima dell’una del mattino all’interno di una delle gallerie ferroviarie, nei pressi della stazione di Bellinzona. Non è chiaro il motivo per cui gli amici stessero attraversando i binari proprio lì. Fatto sta che non si sono accorti del sopraggiungere di un treno diretto verso Nord, treno che non ha dato scampo a Ricardo, Ricky Durini. L’amico 20enne che era a pochi passi da lui è stato ferito vicino all’arcata sopraciliare, ma in modo lieve, l’altro ventenne è rimasto illeso.

Nella galleria è stato interrotto il traffico ferroviario per consentire l’arrivo della polizia cantonale, dei pompieri, della Croce Verde e della polizia municipale di Bellinzona. Ma per Ricardo non c’era già più nulla da fare. Secondo di due figli maschi, il ragazzo era molto conosciuto tra Sagnino e Monte Olimpino, dove risiedeva con la famiglia. Il padre, Stefano Durini, è un funzionario del patronato della Cgil.

Una tragedia che non ha spiegazione. L’ipotesi alla quale stanno lavorando gli inquirenti, per chiarire la dinamica dell’incidente, è quella di un tentativo da parte dei tre giovani comaschi, probabilmente su indicazione di altre persone, di trovare un varco non sorvegliato per accedere all’area della festa senza pagare il biglietto. Si tratta però al momento soltanto di una delle ipotesi. I due sopravvissuti, ancora comprensibilmente sotto shock, per aver perso un caro amico, dovranno chiarire quegli ultimi tragici minuti della notte di giovedì grasso, alla polizia cantonale.

In segno di lutto, ieri sera, alle 23, gli organizzatori del Carnevale di Bellinzona hanno fatto osservare un minuto di silenzio in tutta l’area.