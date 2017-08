Tragico tuffo oggi pomeriggio in viale Geno per un giovane di 20 anni, originario della Turchia e residente a Turate, annegato mentre faceva il bagno con alcuni amici. Il ragazzo è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato dopo una lunga ricerca. Le sue condizioni sono apparse però disperate e il ragazzo è morto all’ospedale Sant’Anna nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Il ragazzo sarebbe rimasto sott’acqua per circa mezz’ora. I pompieri sono poi riusciti ad individuarlo e a riportarlo in superficie. Le sue condizioni però sono apparse subito disperate. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo. I medici del reparto di emergenza hanno provato a salvare il ragazzo, ma sono poi stati purtroppo costretti a dichiarare la morte del giovane. La Procura di Como ha aperto un fascicolo sulla tragedia.

