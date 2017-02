In attesa di prendere parte alle primarie di quel che rimane della coalizione di centrosinistra, Maurizio Traglio mette sul piatto della politica locale la sua idea «visionaria» di città e si candida a guidare il capoluogo nei prossimi 5 anni. Il 61enne imprenditore lariano ha convocato ieri pomeriggio la stampa in un locale pubblico, a Camerlata. E ha, di fatto, lanciato un’Opa sullo stesso Pd, partito che vive una stagione di straordinaria incertezza.

«Non sono loro ad avermi cercato, sono stato io a propormi», ha detto Traglio. Spiegando politicamente la ragione di questa scelta: «Il Partito Democratico è l’unico in Italia ad aver fatto passi avanti verso un rinnovamento. Contrariamente a quanto dicono alcuni, io non sono mai stato organico al centrodestra né ho mai avuto una tessera». Insomma, ha scandito Traglio, «non sono un alieno» né «un corpo estraneo» a quella magmatica galassia in costante ebollizione che si chiama centrosinistra. La sensazione netta è che l’imprenditore comasco faccia parte di quella larga schiera di manager e uomini legati al mondo economico-produttivo rimasti affascinati dalla proposta politica di Matteo Renzi. Parte da lì, il tentativo di scalata di Maurizio Traglio. Dalla consapevolezza che il Pd oggi non è più un partito ideologico, quanto piuttosto pragmatico. Un partito in cui, è vero, sopravvive un’anima affezionata alla parola “sinistra” ma che non fa di quest’ultima una barriera insormontabile.

In ogni caso, è del tutto evidente che la marcia di Traglio è già iniziata. Ed è destinata a proseguire. Con o senza il passaggio delle primarie. Su questo punto, forse, l’imprenditore ha commesso l’unico scivolone di una conferenza stampa preparata con una certa sapienza. Quando cioè ha detto di voler andare avanti in qualunque caso, dimenticando che la partecipazione alle primarie prevede l’impegno di tutti i candidati a sostenere lealmente il vincitore. La parziale correzione di rotta, avvenuta nel giro di pochi minuti – «perdere le primarie mi farebbe certo fare una riflessione», ha detto – ha mostrato i normali limiti di chi si approccia alla politica partendo da un’esperienza professionale qual è stata quella del manager comasco. Spigoli che andranno necessariamente smussati. Ma che in qualche modo testimoniano anche la caparbietà di Traglio, che ha preso maledettamente sul serio l’intera vicenda.

Per il resto, tra gli elementi più significativi del primo colloquio ravvicinato con i giornalisti sono da citare gli slogan scelti da Traglio e l’attacco – tanto garbato quanto diretto – al candidato del centrodestra, Mario Landriscina. Due avverbi di tempo – «Ora» e «Domani» sono il punto di partenza della campagna del manager comasco. «La città di oggi e quella che vogliamo costruire – ha detto Traglio – Si parte da ciò che esiste per realizzare qualcosa di nuovo, di più bello e accogliente». Nessun dettaglio sul programma. Semmai una «visione», concetto su cui il 61enne imprenditore ha insistito molto ricordando anche il suo passato coronato «da risultati positivi e da qualche insuccesso». Poi, come detto, l’affondo contro il campo avverso, condotto peraltro su uno dei temi di maggiore attualità. «Ho studiato e lavorato per decenni all’estero, i miei amici sono iraniani, tedeschi, australiani, americani. Nel mio orizzonte non c’è posto per le chiusure – ha spiegato Traglio – Non condivido le proposte del Carroccio che invece, mi pare, Landriscina ha fatto sue, come dimostrano l’abbraccio con Matteo Salvini e la decisione di partecipare alle manifestazioni targate Lega».

Dario Campione