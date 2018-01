Anche in riva al Lario tutti a fotografare quello che è stato definito uno dei tramonti più spettacolari di sempre. La scena che si è vista un po’ ovunque pure, a Como ha avuto un degno palcoscenico con il Lago e i monti circostanti a fare da corollario. Un tramonto particolare quello di domenica, con la formazione di nuvole lenticolari che sono state illuminate dal rosso del sole, dando vita a effetti molto scenografici e di rara bellezza. E le tante persone che nel tardo pomeriggio affollavano la città non hanno perso l’occasione per immortalare con telefonini e macchine fotografiche una scena difficilmente ripetibile. Immagini di cui si può trovare un largo riscontro sui social network, come testimonia il praticamente infinito numero di immagini che sono state postate, soprattutto su Instagram e Facebook.