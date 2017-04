Incastrato con il piede tra le porte di un treno in partenza dalla stazione di Albate e trascinato dal convoglio per alcuni chilometri, non ha avuto scampo un uomo la cui identità è ancora sconosciuta. La tragedia è stata scoperta allo scalo di Cucciago, dove sono intervenuti i soccorsi, purtroppo vani. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino al tardo pomeriggio. «Trenord ha aperto un’inchiesta interna» fanno sapere dalla società.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo avrebbe cercato di salire “al volo” sul treno in partenza alle 13.28 dalla stazione di Albate Camerlata e diretto a Milano.

L’indagine per chiarire la dinamica della tragedia e accertare l’identità della vittima è affidata agli agenti della Polfer, che stanno vagliando le testimonianze raccolte e cercano riscontri sul nome dell’uomo.

Il traffico ferroviario sulla linea Milano-Como-Chiasso è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni e sono stati istituiti autobus sostitutivi. La circolazione è tornata regolare solo alle 17.35, come riferito dagli stessi responsabili della società ferroviaria.

