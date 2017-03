Investito da un’auto in viale Giulio Cesare, è ricoverato all’ospedale Sant’Anna con gravi traumi alle gambe un uomo di 36 anni residente a Fino Mornasco. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri davanti al cinema Astra. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato a lungo nella zona per le operazioni di soccorso.

La dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 12.30, è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. Secondo i primi accertamenti, sembra che l’uomo fosse fermo all’esterno della sua macchina, in attesa della moglie che stava facendo acquisti in un negozio vicino. Dopo aver accostato, il 37enne sarebbe sceso dalla vettura, ma sarebbe stato travolto da un altro veicolo che arrivava in quello stesso momento.

L’uomo è stato colpito violentemente dalla vettura ed è rimasto in parte schiacciato tra le due macchine, riportando gravi traumi in particolare alle gambe. I traumi alle gambe sarebbero gravi, ma l’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

