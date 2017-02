Un giovane comasco ha perso la vita questa notte a Bellinzona. Il fatto è avvenuto poco dopo l’una in una galleria. Per cause che l’inchiesta della Polizia Cantonale dovrà stabilire, tre persone, due 20enni e un 26enne, cittadini italiani residenti nel comasco, stavano attraversando i binari mentre transitava un treno in direzione Nord. Uno dei due ventenni è stato investito dal convoglio rimanendo ucciso, mentre il 26enne è rimasto ferito e l’altro è rimasto illeso. Sul posto la Polizia Cantonale e di Bellinzona, la Croce Verde e i vigili del fuoco. L’uomo rimasto ferito non dovrebbe aver riportato ferite gravi.