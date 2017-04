Nuove fusioni di comuni in provincia di Como. Oggi gli amministratori e i tecnici delle località interessate sono stati ricevuti in Regione dal sottosegretario Daniele Nava. La prima fusione riguarderà Albiolo, Rodero e Valmorea; la seconda Moltrasio, Carate Urio e Cernobbio; la terza, in Valle Intelvi, Castiglione, San Fedele e Casasco.