Il sospetto è che per il centro si aggiri una mano cui possano essere attribuiti furti in serie che hanno ormai toccato quota tredici.

Presi di mira negozi e attività commerciali di ogni tipo, gelaterie, pizzerie, ristoranti, bar tra il centro città e la periferia, come Rebbio e Breccia. Colpi che sarebbero iniziati il 26 aprile alla Pagoda Cinese in via Ambrosoli e che sarebbero proseguiti fino alla scorsa notte, quando a essere presa di mira è stata la gelateria Vittoria di Largo Leopardi, sempre a Como.

Sui furti in serie sta indagando la squadra Mobile di Como e il sospetto, come detto, è che possano essere tutti attribuiti alla stessa mano criminale.

