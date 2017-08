Gravissimo dopo lo scontro sulla statale Regina nella notte a Tremezzo. Il conducente di un ciclomotore è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stato trasferito a causa delle serie condizioni in cui si trovava in seguito a un primo ricovero all’ospedale di Menaggio. L’incidente è avvenuto a mezzanotte e quaranta. Un’auto e il ciclomotore si sono urtanti con violenza per motivi in corso di accertamento e la peggio è toccata al conducente della due ruote. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Castiglione d’Intelvi.