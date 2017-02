Ci sarà da aspettare per l’inizio dei lavori alla tettoia della tribuna centrale dello stadio Sinigaglia, il cui inizio era stato annunciato proprio in questi giorni, dopo la gara di domani tra il Como e il Prato.

Opere di risistemazione che avrebbero comportato una serie di problemi logistici in uno o più incontri interni per le necessità di spostare i tifosi e valutare la posizione delle postazioni di addetti ai lavori e della stampa.

«È stato richiesto un supplemento di documentazione dall’ufficio tecnico» spiega il sindaco di Como, Mario Lucini. «Per ora non è possibile fissare una data di inizio».

In attesa di novità su questo fronte, per gli azzurri domani incombe la sfida contro il Prato.

In vista della partita con i toscani (domenica ore 16.30) il dubbio maggiore riguarda la formazione che mister Fabio Gallo metterà in campo. L’allenatore, peraltro, sarà costretto a seguire, per squalifica, il match dalla tribuna. Al posto di Gallo in panchina ci sarà il suo secondo Luca De Fraia. Per quanto riguarda l’undici titolare sono da sostituire Stefano Antezza, Giovanni Fietta e Matteo Pessina, pure fermati dal giudice sportivo.

Al di là dell’impegno sul terreno di gioco, come è noto per il Calcio Como in questa fase si gioca la partita della vendita all’asta del club, fissata per metà marzo.

Anche in questi giorni il curatore fallimentare ha avuto una serie di incontri con persone che si sono dette interessate a partecipare all’asta.

«Ma vale sempre il solito discorso – ammette Francesco Di Michele – Alla fine non si può mai sapere chi sia interessato davvero e chi invece chiede informazioni ma in realtà non ha grandi motivazioni».