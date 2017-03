Letta nei 140 caratteri di un tweet, quella di Como è una delle province più tristi d’Italia. La classifica di “iHappy”, pubblicata in occasione della Giornata della felicità, vede il territorio lariano in posizione numero 105 su 110 nella graduatoria delle città più felici della Penisola.

Il rapporto di iHappy si può considerare una sorta di «termometro della felicità degli italiani». «È una fotografia della realtà vista da Twitter – come si legge nel rapporto – Attraverso l’analisi del contenuto emotivo dei milioni di tweet pubblicati quotidianamente nelle 110 provincie italiane, viene stilata ogni anno la graduatoria delle città più felici».

Nel complesso, visto dai messaggi in 140 caratteri, il 2016 è stato un anno felice. «L’anno da poco conclusosi ha registrato un valore medio di iHappy pari a 51,5 punti percentuali – si legge nel rapporto – Sebbene di misura, la felicità ha superato la tristezza. Il trend però è negativo e rispetto al 2015 si registra un calo della felicità di 1,9 punti percentuali».

Frosinone è la provincia più felice, seguita da Verona e Bologna. Como è invece tra le realtà più tristi d’Italia e la peggiore in Lombardia. Si piazza esattamente in 105esima posizione, seguita solo da Catanzaro, Ragusa, Lecce, Napoli e Aosta, che chiude la classifica.

Le chiavi di lettura però possono essere differenti. E allora vale la pena affidarsi a quella di un comico come Enrico Bertolino, che ben conosce il Lario. «Il lago in sè porta tristezza, non ispira felicità ma piuttosto solitudine, come quella del mostro di Lochness e magari anche di Como – dice – Non trovo però il lago di Como così triste. Ho passato la mia adolescenza a Bellagio e non è triste».

«Non bisogna confondere la tristezza con la malinconia, che è un sentimento bello e comprende i ricordi – continua il comico – Meglio essere tristi a Como che felici in un altro posto, magari senza prospettiva. Oggi si sta meglio a Como che negli Usa. Non è casuale che i Kennedy venissero a Bellagio e che ancora oggi gli americani amano il lago e a Las Vegas hanno ricostruito Bellagio».

«Queste classifiche spesso danno risultati un po’ casuali – scherza ancora Bertolino – Se la Svizzera è risultata il quarto posto più felice al mondo, allora qualcosa non torna oppure sono bravissimi a nasconderlo. Chissà, magari il giudice era una persona che voleva venire in vacanza a Como, non ha trovato posto e si è vendicato così».