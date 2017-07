Sarebbero almeno sette le cordate che si sono manifestate nelle ultime ore in vari modi (soprattutto telefonate o incontri in Comune) per proseguire l’attività calcistica a Como. Tante, troppe e con oggettive difficoltà per il sindaco Mario Landriscina di valutare solidità dei gruppi e affidabilità delle persone.

Ecco così che Landriscina ha scelto la via del “bando” o meglio dell’avviso per manifestazione di interesse e di un comitato cittadino di supporto per la scelta del vincitore.

Le caratteristiche sono già state pubblicate da Palazzo Cernezzi e ricavabili sul sito www.comune.como.it, insieme con i nomi del comitato, composto da due avvocati Cesare Di Cinto (indicato dal Comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti) e Giuseppe Ragadali (esperto in procedure comparative e selettive), ci sono poi il dottor Marco Rezzonico esperto di bilanci societari e antiriciclaggio, il segretario generale del Comune, Tommaso Stufano, la dirigente Rossana Tosetti per la questione dello stadio.

Il termine ultimo per presentare le candidature sono le ore 13 dell’11 luglio. Le cose principali da presentare sono il progetto sportivo e aziendale e le garanzie economiche (fidejussioni).

