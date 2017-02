Prevenzione delle truffe, in questo caso del trucco del falso nipote. L’allerta è stato lanciato in questi giorni dalla Polizia cantonale della vicina Svizzera, ma le modalità e le raccomandazioni valgono anche per il nostro Paese, dove questo tipo di inganno rimane sempre molto diffuso. Vale la pena, dunque, pubblicare le indicazioni e i consigli scritti dal servizio Prevenzione Criminalità della Confederazione.

Come funziona esattamente il trucco del falso nipote?