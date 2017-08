Turismo da quasi “tutto esaurito” sul Lario, a poche ore dal Ferragosto 2017 che dovrebbe contare su temperature più in linea con le medie stagionali e un soleggiamento piuttosto stabile. Se è bello stabile anche sul fronte della ristorazione con baite e agriturismi presi d’assalto, il sito Internet www.booking.com, uno dei principali portali in rete che consentono di organizzare in autonomia l’accoglienza nelle strutture delle varie città, segnala infatti che il capoluogo lariano il tasso di occupazione delle camere d’albergo è all’85%.

Meglio però fanno le località lacustri di Bellagio e Menaggio in centro lago, regine dell’alta stagione in territorio lariano, complice probabilmente il fascino della vicina Tremezzina con attrazioni di rinomanza internazionale come Villa Balbianello e Villa Carlotta con il suo parco botanico e i giardini di Villa Melzi.

A Como si potrà contare tra l’altro sull’apertura ferragostana del mercatino con bancarelle attive da viale Battisti a viale Varese lungo le mura cittadine, per tutta la giornata di Ferragosto.

Molto intenso il programma per gli anziani rimasti in città . Oggi a partire dalle ore 14 la rassegna estiva promossa sotto l’egida del Comune di Como prevede un torneo di bocce presso la sede della Bocciofila di Monte Olimpino organizzato dal Gruppo Attivo di Camerlata, per prenotare telefonare al numero 335.54.45.455.

Domani, 14 agosto, a partire dalle ore 14.30 ci sarà un torneo di Scala 40 presso la sede del Centro Anziani Solidarietà di Prestino, per prenotare telefonare al numero 031.52.64.26.

Martedì, giorno di Ferragosto, a partire dalle ore 20.30 serata danzante presso la sede del Gruppo Attivo di Camerlata in via Varesina 1E. “Festa d’estate” a Ferragosto anche alla Ca’ d’Industria a partire dalle 15.30, in occasione dei 200 anni della struttura di via Brambilla 61. Ingresso libero

Ricco è poi il carnet di attività culturali che permettono anche un’attività escursionistica notevole in città. Oggi dalle 10 alle 18 ad esempio si può visitare il Castello Baradello, sentinella di pietra di Como, in un suggestivo percorso museale alla scoperta di panorami mozzafiato sulla convalle. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. Info al numero 333.16.34.674. Stessa modalità anche per il giorno di Ferragosto, ingresso 5/4 euro. Anche Villa Olmo in via Cantoni 1 rimarrà aperta il 15 agosto dalle 10 alle 18 con orario continuato. Tour oggi anche al Monumento ai Caduti razionalista sul lungolago, dalla cripta fino alla terrazza, per godere di un’imperdibile vista della città a 33 metri d’altezza. Ultimo accesso ore 18.30, biglietto 3€euro.

Il giorno di Ferragosto si potrà visitare dalle 15 anche il “Chilometro della conoscenza”, percorso botanico e culturale insieme; la guida condurrà i partecipanti in una affascinante passeggiata tra storia, arte e natura attraverso un parco che si estende per ben 17 ettari e che include due importanti ville, il Grumello e la Sucota. Partenza da Villa Olmo in via Cantoni, biglietto 4 euro, gratis per gli “under 10”.