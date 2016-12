Sfida prenatalizia amara per il Como. Gli azzurri, nella prima giornata di ritorno del campionato 2016-2017, sono stati infatti sconfitti in casa per 3-2 dall’Arezzo. Secco 1-2 degli ospiti con Polidori (al 17′ e 28′ del primo tempo), poi Le Noci su rigore (32′) ha accorciato le distanze. ma al 43′ la rete dell’aretino Corradi ha rilanciato gli ospiti. Vani, nella seconda parte, il gol del giovane Cicconi al 26′ e i tentativi degli azzurri di impattare il match.

“Siamo stati ingenui, in occasione del primo gol subìto – ha commentato mister Fabio Gallo – e sfortunati nelle altre due occasioni in cui l’Arezzo a segnato, con rimpalli che hanno favorito i nostri avversari. Abbiamo lottato fino alla fine e un pari non sarebbe stato immeritato”.