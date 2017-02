Il 118 costretto ad intervenire nel monoblocco dell’ex ospedale Sant’Anna per una donna caduta dalle scale. Pazienti invalidi costretti a salire faticosamente le rampe fino al settimo piano, aiutati in qualche caso dal personale infermieristico. È stata una mattina da dimenticare quella di ieri per i tanti utenti degli ambulatori di via Napoleona, costretti a fare i conti con il guasto di tutti gli ascensori. I cinque ascensori del padiglione sono tornati a funzionare solo attorno alle 13. Cinque ore dopo il primo guasto che si era verificato attorno alle 8 per due impianti.

«L’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – si legge in una nota – ha allertato immediatamente il servizio di manutenzione, in carico alla ditta Padana Ascensori. In attesa del tecnico, che non è potuto sopraggiungere tempestivamente a causa di un incidente stradale, anche gli altri tre ascensori si sono fermati e sono rimasti inutilizzabili per un’ora circa». Il problema potrebbe essere riconducibile sia a un sovraccarico di utenti sia alla necessità del completamento di interventi già programmati sugli impianti. L’Asst ha provveduto negli ultimi mesi a sostituire le componenti elettroniche ed elettriche dei vari impianti – il sesto ascensore è tuttora in manutenzione – Lavori che dovrebbero terminare entro maggio.

«Stamattina si è verificata una situazione eccezionale – prosegue la nota – Ci scusiamo con l’utenza per il disagio e ringraziamo il personale per aver provveduto ad attivare immediatamente l’intervento del tecnico, per aver avvisato Vigilanza e ufficio tecnico aziendale e, in particolare, per aver assistito le persone nei vari ambulatori in attesa del ripristino degli ascensori». A breve verranno messi in atto alcuni provvedimenti. «Innanzitutto, è prevista la presenza continuativa, nelle ore di maggior afflusso, di un addetto nell’area ascensori per aiutare o indirizzare gli utenti. Inoltre – si aggiunge – il contratto con Padana Ascensori verrà integrato per assicurare la presenza di un tecnico manutentore nelle ore di maggiore afflusso. Infine, sarà predisposta anche nuova cartellonistica nell’area di sbarco degli ascensori al fine di invitare l’utenza a un corretto utilizzo».