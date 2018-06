Nel giorno del suo 45° compleanno è arrivato l’atteso annuncio: Marco Sodini, ex allenatore della pallacanestro Cantù, nella prossima stagione guiderà i siciliani di Capo d’Orlando, appena retrocessi in A2. Queste le prime parole del tecnico di Viareggio, riportate dal sito dell’Orlandina. «Sono entusiasta di essere giunto a Capo d’Orlando, conoscoil direttore sportivo Peppe Sindoni da tanto tempo e si è costruita una stima reciproca basata sulle tante idee comuni. La famiglia Sindoni ha deciso di ripartire con una linea positiva e una volta non rinnovato con Cantù abbiamo comnciato a confrontarci. Ci siamo resi conto che esisteva la possibilità di lavorare insieme, che sarebbe stato reciprocamente intrigante e che anche sia dal punto di vista professionale che programmatico le idee coincidevano. Così è stato velocissimo trovare un accordo di massima. Cercheremo di creare un roster sulle linee guida dettate dalla società e costruita con giocatori che diano tutto per loro stessi e per Capo d’Orlando, che deve tornare ad essere quel fortino invalicabile che è stato per anni. Il calore che mi è stato dimostrato nei soli due giorni in cui sono stati in Sicilia dai Sindoni e dai tifosi orlandini mi hanno subito fatto capire che questa è la giusta scelta».