Uomo e donna litigano violentemente prima in auto, poi nella casa di un amico che li aveva ospitati. Alla fine l’uomo – per motivi al vaglio degli inquirenti – sarebbe precipitato dalla tromba delle scale. Un volo di cinque metri tuttavia finito senza gravi conseguenze. Il caduto infatti è riuscito a rialzarsi e pure a proseguire nel litigio, prima di essere trasportato all’ospedale per un controllo. Anche la donna è stata medicata e giudicata guaribile con cinque giorni di prognosi. Il fatto ieri mattina a Uggiate Trevano, protagonisti due stranieri.